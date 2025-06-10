Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Crash mit Folgen

SAT.1Staffel 4Folge 256
Crash mit Folgen

Crash mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 256: Crash mit Folgen

23 Min.Ab 12

Ein Mann trägt eine verletzte, nur in einen Bademantel gehüllte Frau in die Notaufnahme und verletzt sich dabei selbst. Bald zeigt sich, dass es sich nicht um Zufall handelt und auch das Verhältnis der beiden Patienten wirft Fragen auf. Und: Ein Teenager muss wegen einer Fußverletzung operiert werden. Offensichtlich belügt das Mädchen die Ärzte über den Unfallhergang. Was verheimlicht die junge Frau?

SAT.1
