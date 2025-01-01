Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Staffel 4Folge 35
Klinik am Südring

Folge 35: Die Backsteinpfeife

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau kommt in die Klinik, nachdem sie auf offener Straße attackiert wurde. Doch plötzlich verhält sie sich mehr als seltsam. Und: Der Tod seines Opas scheint ein Mädchen so traumatisiert zu haben, dass es nun autistische Züge zeigt. Wird sich der Verdacht des Hausarztes bestätigen? Außerdem: Eine Buchhändlerin arbeitet trotz Magen-Darm-Beschwerden akribisch an ihrem Anti-Liebes-Roman. Was hat sie gegen die Liebe?

SAT.1
