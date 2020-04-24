Klinik am Südring
Folge 65: Traurigkeit!
44 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 12
Ein Straßenclown wurde angeblich von Jugendlichen brutal zusammengeschlagen. Und das ist nur der Anfang seiner Probleme. - Eine sportbegeisterte Life-Balance-Trainerin leidet unter aussetzender Regelblutung. Haben ihre zwanghaften Essgewohnten vielleicht damit zu tun? - Eine junge Fotografin hatte beim Ausleben ihres Hobbys einen Unfall. War sie wirklich zu sehr vertieft? Oder steckt etwas Beängstigenderes dahinter?
