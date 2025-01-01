Klinik am Südring
Folge 75: Das Gift des Zweifels
45 Min.Ab 12
Die Ärzte müssen einen Patienten versorgen, der laut einer anonymen Drohung vergiftet wurde. - Eine Masseurin wird mit Armschmerzen in die Klinik gebracht und will ihren Job um jeden Preis vor ihrem Freund verheimlichen. Wovor hat sie Angst? - Ein Maurer mit Blinddarmbeschwerden entpuppt sich als schwangere Frau! Plötzlich ist nicht nur ihr Job, sondern auch ihr Baby in Gefahr ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
