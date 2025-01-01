Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Das Gift des Zweifels

SAT.1Staffel 4Folge 75
45 Min.Ab 12

Die Ärzte müssen einen Patienten versorgen, der laut einer anonymen Drohung vergiftet wurde. - Eine Masseurin wird mit Armschmerzen in die Klinik gebracht und will ihren Job um jeden Preis vor ihrem Freund verheimlichen. Wovor hat sie Angst? - Ein Maurer mit Blinddarmbeschwerden entpuppt sich als schwangere Frau! Plötzlich ist nicht nur ihr Job, sondern auch ihr Baby in Gefahr ...

