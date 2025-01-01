Klinik am Südring
Folge 95: Wer ist Lars?
44 Min.Ab 12
Eine Mutter steht vor einer gefährlichen Operation, doch sie will vorher mit einem gewissen "Lars" sprechen. Warum verrät sie ihrer Tochter nicht, wer das ist? - Eine Frau wird nach einer Neuseeland-Reise schwer krank. Doch was hat ihr neuer Traumberuf damit zu tun? - Ein Mann mit Herzinfarkt-Verdacht versetzt die Ärzte in Alarmbereitschaft. Bei der Untersuchung ergibt sie ein bedrohlicher Zufallsbefund, der die Zukunftspläne des Patienten gefährdet.
