Klinik am Südring
Folge 117: Pizza, Pasta und Probleme
44 Min.Ab 12
Ein Abiturient stürzt im Familienbetrieb seiner Freundin und verletzt sich! Doch das soll noch sein kleinstes Problem sein, denn sein Zustand verschlechtert sich rapide. - Das frische Veilchen eines Mannes lässt dessen hochschwangere Ehefrau vermuten, dass er entgegen seinem Versprechen doch beim Boxen war. Belügt er sie auch noch anderweitig? - Eine Schülerin leidet unter massiven Knieproblemen - besonders gefährlich bei einer so ehrgeizigen jungen Sportlerin.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1