Klinik am Südring
Folge 130: Die Freude ist klein
45 Min.Ab 12
Ein positiver Schwangerschaftstest wirft eine Frau trotz ihres angeblichen Kinderwunsches völlig aus der Bahn. - Zwei Freunde treiben heimlich in der Klinik ihr Unwesen - dabei bringen sie nicht nur sich selbst in Gefahr. - Zwei an sich sehr verschiedene Nachbarn teilen eine scheinbar unwichtige Gemeinsamkeit, welche schließlich nicht nur das Rätsel um die Verletzungen beider aufklärt.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1