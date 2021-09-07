Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Die Tücken des Sommers

SAT.1Staffel 5Folge 137vom 07.09.2021
Die Tücken des Sommers

Folge 137: Die Tücken des Sommers

45 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 12

Ein Industrie-Mechaniker wird nachmittags völlig verwirrt in seinem Garten gefunden. Was ist ihm zugestoßen? Warum war der Berufstätige überhaupt zu Hause? Ein Unbekannter sorgt für Aufruhr, als er sich als Sohn einer Patientin ausgibt, denn sie hat nur eine Tochter. Was steckt dahinter? Eine Plan-OP muss doch kurzfristiger stattfinden, weil die Patientin in einen Unfall verwickelt wurde. Doch was genau passiert ist, scheint das Mädchen zu verheimlichen ...

