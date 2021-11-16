(Un)Freiwillig schlaflosJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 143: (Un)Freiwillig schlaflos
44 Min.Folge vom 16.11.2021Ab 12
Ein verletzter Mann verstärkt nach und nach den Verdacht, Aufputschmittel zu nehmen. Hat er wirklich die Medikamente seines Neffen missbraucht? - Eine blinde Frau verheimlicht den Vater ihres Babys. Während sie sich auf ein Leben als Alleinerziehende einstellt, erheben gleich mehrere Männer Anspruch auf die Vaterschaft. - Eine Frau leidet unter Kreislaufproblemen, die ernster sind als anfangs angenommen. Um welche lebensbedrohliche Erkrankung handelt es sich?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
