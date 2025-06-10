Das Essen kommt, das Essen gehtJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 71: Das Essen kommt, das Essen geht
44 Min.Ab 12
Ein Vater befürchtet, dass seine Tochter unter der neuen Patchwork-Familie leidet und deswegen wieder an Bulimie erkrankt sein könnte. Was ist da dran? - Während seine schwangere Frau in den Wehen liegt, gesteht ein Mann einer anderen am Telefon seine Liebe! Das behauptet zumindest die beste Freundin der Schwangeren. - Eine Schülerin sucht im Wald verzweifelt nach ihrem weggelaufenen Hund und verletzt sich dabei. Warum unterstützt ihre Mutter sie nicht?
