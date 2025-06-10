Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 76
Folge 76: Meine Wahrheit deine Wahrheit

44 Min.Ab 12

Ein Lasertag-Spiel gerät außer Kontrolle und zwei Kollegen verletzen sich! War es ein Unfall oder steckt eiskaltes Kalkül dahinter? - Akute Magenschmerzen einer Frau stellen die Ärzte vor ein Rätsel. Die Mutter der Patientin macht sich noch mehr Sorgen, als eine Vorladung der Polizei auftaucht. - Ein kleines Mädchen verschweigt seine Gelenkschmerzen und verhält sich allgemein recht auffällig. Woher kommt diese scheinbar unbegründete Angst?

