SAT.1Staffel 5Folge 77
Folge 77: Multiresistente Angst

45 Min.Ab 12

Als ein Mann seine Freundin wegen einer Kopfverletzung in die Klinik bringt, kommen unerwartet sein Egoismus und ihre Ängste zum Vorschein. - Die Befunde eines Patienten sind unauffällig, obwohl er Symptomes eines Herzinfarktes zeigt! Was ist die Ursache für seine Schmerzen? - Als ein Kind mit schwerer Bauchverletzung in der Notaufnahme landet, muss eine ehrenamtliche Klinik-Mitarbeiterin mit Entsetzen feststellen, dass es sich dabei um ihre Tochter handelt!

