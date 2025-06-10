Klinik am Südring
Folge 77: Multiresistente Angst
45 Min.Ab 12
Als ein Mann seine Freundin wegen einer Kopfverletzung in die Klinik bringt, kommen unerwartet sein Egoismus und ihre Ängste zum Vorschein. - Die Befunde eines Patienten sind unauffällig, obwohl er Symptomes eines Herzinfarktes zeigt! Was ist die Ursache für seine Schmerzen? - Als ein Kind mit schwerer Bauchverletzung in der Notaufnahme landet, muss eine ehrenamtliche Klinik-Mitarbeiterin mit Entsetzen feststellen, dass es sich dabei um ihre Tochter handelt!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1