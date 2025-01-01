Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Gift in homöopathischer Dosis

SAT.1Staffel 5Folge 91
Gift in homöopathischer Dosis

Gift in homöopathischer DosisJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 91: Gift in homöopathischer Dosis

44 Min.Ab 12

Eine Konditorin kommt mit Schnittwunden in die Klinik und leidet zudem unter heftigen Bauchschmerzen. Ist ihr der Geiz ihres Freundes auf den Magen geschlagen? - Während eine 32-jährige hochschwangere Frau zum gynäkologischen Notfall wird, stellt sich die Frage nach dem wahren Kindsvater. - Ein Schüler kämpft nach einem Unfall um sein Leben. Die Mutter bangt nicht nur um ihr Kind, sondern steht auch vor den Scherben ihrer beruflichen Existenz.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen