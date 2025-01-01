Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Kati allein zu Haus

SAT.1Staffel 6Folge 69
Kati allein zu Haus

Klinik am Südring

Folge 69: Kati allein zu Haus

45 Min.Ab 12

Eine Frau stürzt in ihrer verwüsteten Wohnung und wird in die Klinik gebracht. Wurde sie überfallen? Wer ist der mysteriöse Besucher, der sich nach ihr erkundigt? - Ein Patient mit Magenschmerzen präsentiert unerwartet eine schrille Verlobte. Wie kam diese Kombination zustande? - Eine Studentin mit Armschmerzen distanziert sich von ihrer Mutter und vernachlässigt ihr Studium. Steht sie unter schlechtem Einfluss?

SAT.1
