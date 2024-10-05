Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 1: Wie alles begann (1)
44 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12
Der Polizist Michael Long wird bei einem Einsatz von seiner Kollegin Tanya, die mit den Verbrechern gemeinsame Sache macht, angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Im Glauben, Michael sei tot, flieht Tanya. Michael überlebt jedoch den Anschlag und wird vom geheimnisvollen Millionär Wilton Knight gerettet. Der träumt davon, mit einem High Tech-Auto das Verbrechen zu bekämpfen. Dafür sucht er noch den geeigneten Fahrer. Ob er ihn in Michael Long gefunden hat?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Boxen
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH