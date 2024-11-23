Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider

Ein Ring aus Feuer

Staffel 2Folge 10vom 23.11.2024
Folge 10: Ein Ring aus Feuer

46 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12

Layla Callan bittet die Foundation um Hilfe: Ihr Ehemann Christopher "Cray" Callan ist aus einem Straflager ausgebrochen. Die junge Französin fürchtet nun um ihr Leben, da Callan als überaus gewalttätig gilt. Michael und "K.I.T.T." heften sich an seine Fersen ...

