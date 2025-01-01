Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

NBCUniversalStaffel 2Folge 19
Folge 19: Goliath wird vernichtet

42 Min.Ab 12

Nachdem Adrienne St. Claire die Allianz Goliath wieder ins Lebens gerufen hat und so der Verbrecher Garthe auf dem Gefängnis befreit werden konnte und nun auf freiem Fuß ist, kidnappen die Verbrecher Devon und April, um Michael und "K.I.T.T." in eine Falle zu locken ...

NBCUniversal
