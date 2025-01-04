Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Ein Neubau mit Wanzen

NBCUniversalStaffel 3Folge 16vom 04.01.2025
Ein Neubau mit Wanzen

Ein Neubau mit WanzenJetzt kostenlos streamen

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 16: Ein Neubau mit Wanzen

46 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12

Kevin Morgan ist Cheftechniker bei der Rüstungsfirma Macroplex Inc. und wird eines Tages plötzlich tot aufgefunden. Da es keine konkreten Hinweise auf Fremdverschulden gibt, geht jeder davon aus, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt - bis Michael Knight Kevins Witwe Janet einen Besuch abstattet.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
NBCUniversal
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Alle 4 Staffeln und Folgen