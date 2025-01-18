Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Der Tod unter der Zirkuskuppel

NBCUniversalStaffel 3Folge 22vom 18.01.2025
Der Tod unter der Zirkuskuppel

Folge 22: Der Tod unter der Zirkuskuppel

46 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12

Der Zirkusdirektor Tony Major erhält seit geraumer Zeit anonyme Drohungen. Deshalb bittet er Michael Knight, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Mit der Hilfe von "K.I.T.T." schleust sich Michael in den Zirkus ein und verhindert so eine Katastrophe, die ihn auf eine interessante Fährte führt ...

NBCUniversal
