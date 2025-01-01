Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Die Flugzeugentführung

NBCUniversalStaffel 4Folge 4
Folge 4: Die Flugzeugentführung

46 Min.Ab 12

Michael Knight wird zur Entführung eines Flugzeuges herangezogen, in dem auch Bonnie sitzt. Der Boss der Entführer, Charles Zurich, fordert die Freilassung 197 Gefangener. Im Gegenzug will er die Geiseln gehen lassen. Kann Michael die Situation entschärfen?

NBCUniversal
