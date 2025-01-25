Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Tödliche Bakterien

NBCUniversalStaffel 4Folge 7vom 25.01.2025
Tödliche Bakterien

Tödliche BakterienJetzt kostenlos streamen

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 7: Tödliche Bakterien

46 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12

Die Foundation plant einen Undercover-Einsatz, um den Verkauf einer biologischen Waffe zu verhindern. Michael schlüpft dafür in die Rolle des Auftragskillers Johnny Hajeck und "K.I.T.T." soll als Rennauto verkauft werden. Bonnie gibt vor, die reiche Besitzerin des Wagens zu sein und sogar Devon ist, als Passant getarnt, Teil der Operation.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
NBCUniversal
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Alle 4 Staffeln und Folgen