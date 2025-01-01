Ich werd ewig dein Freund bleibenJetzt kostenlos streamen
Folge 23: Ich werd ewig dein Freund bleiben
46 Min.Ab 6
Michael ermittelt im Todesfall von Greg Noble, dem Frontsänger der Rock'n'Roll-Band "Class Action". Angeblich soll es sich hierbei um einen Unfalltod handeln, aber da ist sich Michael nicht so ganz sicher. Zur Tarnung übernimmt er vorerst Nobles Rolle als Sänger, doch als er dann aber verschlüsseltes Videomaterial in die Hände bekommt, ändert sich einiges ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH