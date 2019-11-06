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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 45vom 06.11.2019
Kanada, wir kommen!

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Koffer zu und Weg

Folge 45: Kanada, wir kommen!

94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Michael und Sylvia Burger wagen mit ihrer Tochter Julia den Schritt nach Kanada. Schuld war ein Fernsehbericht über Auswanderer in den Rocky Mountains ... Iris Seybold hat ihren Start ins neue Leben erfolgreich hinter sich. Seit elf Jahren lebt die Gastronomin auf Mallorca. Nun will die Powerfrau noch einmal neu durchstarten - mit einem Gourmet-Restaurant! Ganz andere Sorgen hat eine deutsche Familie am Polarkreis. Nach dem langen Winter schmieden Maya und Heiko neue Pläne. Rechte: Sat.1 Gold

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