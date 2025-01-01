Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Ein Feuer auf Bestellung

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 16
Folge 16: Ein Feuer auf Bestellung

45 Min.Ab 12

Als ein Firmengebäude völlig ausbrennt und außerdem einer der beiden Geschäftsinhaber stirbt, sieht es ganz so aus, als habe der andere Teilhaber des erfolgreichen Unternehmens, Morton Tallmann, seinen Partner umgebracht und einen Brandstifter auf das Gebäude seiner Firma angesetzt. Doch obwohl alle Indizien gegen Tallmann sprechen, stellt Kojak sich die Frage, warum Tallmann so etwas initiieren sollte - er findet kein Tatmotiv und sucht auf einer anderen Fährte weiter ...

