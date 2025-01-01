Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Die Königin der Zigeuner

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 18
45 Min.Ab 12

Als die junge Zigeunerin Marina Zeugin eines großen Bankraubs wird, beschließt sie, selbst ebenfalls ins Geschäft einzusteigen: Schlug sie sich bisher mit kleinen Gelegenheitsgaunereien durchs Leben, so will sie nun innerhalb nur eines einzigen Tages sage und schreibe sechs Banken ausrauben! Dafür engagiert sie die Bankräuber, deren Verbrechen sie beobachtet hat ...

