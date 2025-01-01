Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 18: Die Königin der Zigeuner
45 Min.Ab 12
Als die junge Zigeunerin Marina Zeugin eines großen Bankraubs wird, beschließt sie, selbst ebenfalls ins Geschäft einzusteigen: Schlug sie sich bisher mit kleinen Gelegenheitsgaunereien durchs Leben, so will sie nun innerhalb nur eines einzigen Tages sage und schreibe sechs Banken ausrauben! Dafür engagiert sie die Bankräuber, deren Verbrechen sie beobachtet hat ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH