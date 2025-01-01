Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Ein schlechter alter Freund

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 22
Joyn Plus
Ein schlechter alter Freund

Ein schlechter alter FreundJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 22: Ein schlechter alter Freund

45 Min.Ab 12

Detective Crocker steht vor einer schwierigen Aufgabe: Einerseits nimmt er seinen Job sehr ernst, andererseits ist er auch loyal gegenüber alten Freunden. Als sein alter High School-Kumpel Benny Morino in einen Mordfall verwickelt wird und er mit den Ermittlungen betraut wird, hat er ein Problem, besonders, als ihn auch noch Morinos Freundin unmissverständlich auffordert, sich aus der Geschichte herauszuhalten und sich nicht in ihr Leben einzumischen ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen