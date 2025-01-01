Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 22: Ein schlechter alter Freund
45 Min.Ab 12
Detective Crocker steht vor einer schwierigen Aufgabe: Einerseits nimmt er seinen Job sehr ernst, andererseits ist er auch loyal gegenüber alten Freunden. Als sein alter High School-Kumpel Benny Morino in einen Mordfall verwickelt wird und er mit den Ermittlungen betraut wird, hat er ein Problem, besonders, als ihn auch noch Morinos Freundin unmissverständlich auffordert, sich aus der Geschichte herauszuhalten und sich nicht in ihr Leben einzumischen ...
Alle Staffeln im Überblick
Kojak - Einsatz in Manhattan
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH