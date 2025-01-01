Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 25: Alle Träume werden wahr
49 Min.Ab 12
Eudora Temple, eine Spiritistin, die hellsichtige Träume hat, ruft bei der Polizei an. Sie möchte einen Traum wiedergeben, in dem sie einen Mord vorausgesehen hat. Doch die Detectives begegnen der Hellseherin mit Zweifeln und gehen der Sache nicht weiter nach. Als der Mord, von dem Mrs. Temple erzählt hat, tatsächlich geschieht, bereut die Polizei ihr Misstrauen und will die Seherin zur Zusammenarbeit bewegen - doch nun will diese nicht mehr kooperieren ...
Kojak - Einsatz in Manhattan
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH