Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 12: Kojaks lange Reise
44 Min.Ab 12
Kojak und sein Kollege Crocker machen sich auf den Weg nach Nevada, wo sie einen wichtigen Zeugen namens Saxler aus dem Gefängnis holen wollen. Sie bitten die lokalen Behörden um Auslieferung, denn Saxler sitzt in dem Ort wegen eines kleinen Deliktes ein, das er dort begangen hat. Doch Kojak und Crocker haben keinen Erfolg mit ihrem Vorstoß - man will ihnen Saxler nicht ausliefern. Die Detectives kommen dahinter, dass das kleine Nest eine Mafia-Hochburg ist ...
Alle Staffeln im Überblick
Kojak - Einsatz in Manhattan
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH