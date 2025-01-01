Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 15: Weihnachtsmann auf Abwegen
49 Min.Ab 12
Selbst an Heiligabend kommen Kojak und seine Leute keine Minute zur Ruhe: Ein verzweifelter Ehemann will eine Frau erschießen, die seiner Ehefrau zum Verwechseln ähnlich sieht. Doch damit nicht genug - sie müssen sich auch um eine junge Frau kümmern, die in größter Sorge ist, ihr Freund könne ein Verbrechen begehen, nur um ihr ein Geschenk zu besorgen. So verbringen Kojak, McNeil, Crocker und Stavros den Weihnachtsabend auf der Straße ...
