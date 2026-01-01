Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 12: Der Gejagte
43 Min.Ab 12
Der Kopfgeldjäger Salathiel Harms ist Tony Meara auf den Fersen, der auf Kaution freigelassen wurde. Meara sucht sofort nach seiner Freilassung eine Bar auf, in der er den Mafiaboss der Ostküste treffen will. In dieser Bar ist Stavros undercover als Barkeeper tätig, denn auch er will Meara und den Mafiachef im Auge behalten. Kojak und Harms merken schnell, dass sie den gleichen Mann jagen - und sich in der gleichen Gefahr befinden ...
