Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 19: Der Tote im Kofferraum (1)
48 Min.Ab 12
Im Kofferraum eines weißen Rolls Royce wird eine Leiche gefunden. Die Polizei kann den Toten nicht identifizieren. Zur selben Zeit ruft eine wohlhabende junge Frau bei der Polizei an, um ihren Rolls Royce als gestohlen zu melden - nicht ahnend, dass ihr Wagen eine grausige Fracht enthält. Und noch etwas passiert zur gleichen Zeit: Eine Ehefrau tötet ihren Mann, lässt ihr Kind zurück und läuft fort, um Selbstmord zu begehen - Kojak und seine Leute heften sich an ihre Fersen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH