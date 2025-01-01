Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Der Tote im Kofferraum (1)

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 19
Der Tote im Kofferraum (1)

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 19: Der Tote im Kofferraum (1)

48 Min.Ab 12

Im Kofferraum eines weißen Rolls Royce wird eine Leiche gefunden. Die Polizei kann den Toten nicht identifizieren. Zur selben Zeit ruft eine wohlhabende junge Frau bei der Polizei an, um ihren Rolls Royce als gestohlen zu melden - nicht ahnend, dass ihr Wagen eine grausige Fracht enthält. Und noch etwas passiert zur gleichen Zeit: Eine Ehefrau tötet ihren Mann, lässt ihr Kind zurück und läuft fort, um Selbstmord zu begehen - Kojak und seine Leute heften sich an ihre Fersen ...

