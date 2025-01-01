Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 13
Folge 13: Die Versuchung

50 Min.Ab 12

Kojak denkt ernsthaft darüber nach, die Uniform an den Nagel zu hängen und einen gut bezahlten Job als Ermittler bei einer Anwaltskanzlei anzunehmen. Doch die endgültige Entscheidung wird vertagt, weil eine Reihe von Morden im Zusammenhang mit Drogen geschehen. Als der Fall abgeschlossen zu sein scheint, quittiert Kojak den Dienst, nicht zuletzt, weil ihn der Anwalt Tom DeHaven dazu gedrängt hat. Aber wenig später verhält sich ein Bezirksstaatsanwalt äußerst seltsam ...

