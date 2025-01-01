Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 19
48 Min.Ab 12

Kojak ist mit einem ungewöhnlichen Fall konfrontiert: Der Ex-Polizist Dan Fogerty wird verletzt, als er den Diebstahl eines Rennpferdes verhindern will. Doch das Pferd stand nicht irgendwo, sondern unzulässigerweise im Stall der New Yorker Polizei. Doch Kojak hat ein spezielles Interesse an dem Rennpferd, welches er indirekt sogar mitfinanziert hat ...

Kabel Eins CLASSICS
