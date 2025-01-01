Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 19: Krumme Touren mit Francesca
48 Min.Ab 12
Kojak ist mit einem ungewöhnlichen Fall konfrontiert: Der Ex-Polizist Dan Fogerty wird verletzt, als er den Diebstahl eines Rennpferdes verhindern will. Doch das Pferd stand nicht irgendwo, sondern unzulässigerweise im Stall der New Yorker Polizei. Doch Kojak hat ein spezielles Interesse an dem Rennpferd, welches er indirekt sogar mitfinanziert hat ...
Alle Staffeln im Überblick
Kojak - Einsatz in Manhattan
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH