Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 20: Alle Rechte bei Joe Paxton
43 Min.Ab 12
Joe Paxton, ein bekannter Promi-Fotograf, verfolgt schon seit einem Jahrzehnt die ehemalige Schauspielerin Diane Marco mit seiner Kamera. Kein Wunder, dass er unter Verdacht gerät, als die Ex-Aktrice unter geheimnisvollen Umständen an einem Flughafen spurlos verschwindet. Doch Paxton sucht auf eigene Faust nach dem ehemaligen Filmstar und kommt so der heißesten Story seines ganzen Lebens auf die Spur ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH