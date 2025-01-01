Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 4: Ein jugendlicher Killer
48 Min.Ab 12
Kojak wünscht, dass seine Vermutungen sich nicht erhärten, als der Teenager Billy Sherbak der Hauptverdächtige in einem Mordfall zu sein scheint. Eine lokale Gangstergröße wurde umgebracht, und alle Indizien deuten auf Billy als Täter. Kojak versucht deshalb, über Billys Eltern mehr über den Jungen herauszubekommen, doch er merkt schnell, dass sie keine enge Beziehung zu ihrem Sohn haben. Dann geschieht ein weiterer Mord ...
