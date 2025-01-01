Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 7: Briefe aus dem Jenseits
48 Min.Ab 12
Janelle Rawlings, ein bildhübsches Model, wird durch mysteriöse Morde in ihrem Umfeld fast an den Rand des Wahnsinns getrieben. Nicht genug damit, dass die grauenvollen Taten geschehen und Janelle die Opfer persönlich kannte - der Täter kündigt ihr seine Verbrechen auch noch in anonymen Briefen an, und Janelle ist verzweifelt, weil sie die Morde nicht verhindern kann. Hilfe suchend wendet sie sich an Lieutenant Kojak ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
