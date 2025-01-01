Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Briefe aus dem Jenseits

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 7
Joyn Plus
Briefe aus dem Jenseits

Briefe aus dem JenseitsJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 7: Briefe aus dem Jenseits

48 Min.Ab 12

Janelle Rawlings, ein bildhübsches Model, wird durch mysteriöse Morde in ihrem Umfeld fast an den Rand des Wahnsinns getrieben. Nicht genug damit, dass die grauenvollen Taten geschehen und Janelle die Opfer persönlich kannte - der Täter kündigt ihr seine Verbrechen auch noch in anonymen Briefen an, und Janelle ist verzweifelt, weil sie die Morde nicht verhindern kann. Hilfe suchend wendet sie sich an Lieutenant Kojak ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen