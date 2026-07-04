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Krapopolis

Comedy CentralStaffel 2Folge 1vom 04.07.2026
Eiswoche!

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Krapopolis

Folge 1: Eiswoche!

21 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 16

Es ist Eiswoche in Krapopolis! Tyrannis fällt es schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren, als er sich in eine Gastreporterin verliebt. Shlub bekommt Besuch von einem alten Freund. Hippocampus und Stupendous riskieren, die Feierlichkeiten zu verpassen.

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