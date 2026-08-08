Staffel 2Folge 6vom 08.08.2026
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Krapopolis
Folge 6: Die Geburtstagsodyssee
21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 16
Die Familie geht auf Reisen und fährt zum Geburtstag von Shlubs Mutter in den Urlaub nach Storgos.
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Krapopolis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central Germany & © Season 1: Comedy Central