Staffel 2Folge 7vom 15.08.2026
Männer, Frauen, Tische, Stühle und EssenJetzt kostenlos streamen
Krapopolis
Folge 7: Männer, Frauen, Tische, Stühle und Essen
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 16
Es gibt eine neue Erfindung namens Karte, und alle coolen Städte sind darauf! Tyrannis und Hippocampus eröffnen ein Restaurant, um Krapopolis einen Platz darauf zu sichern. Stupendous folgt der Karte, um sich ihrem langjährigen Feind zu stellen.
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Krapopolis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central Germany & © Season 1: Comedy Central