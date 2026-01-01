Krass Klassenfahrt
Krass Klassenfahrt
Für die verrückteste Chaos-Klasse der Welt geht's auf Klassenfahrt: Erste Liebe, erster Sex, unlösbare Teenager-Probleme und natürlich jede Menge Drama!
Youtube-Stars gehen auf Krass Klassenfahrt
Klassenfahrten sind für viele das Highlight ihrer Schulzeit. Dabei bestimmen vor allem Dramen und zahlreiche Regelverstöße unter den pubertierenden Schüler*innen die gemeinsamen Tage. Das gilt auch in der Serie Krass Klassenfahrt für die Klasse 12b eines Berliner Gymnasiums, unter anderem die Schüler*innen rund um Kenneth (Jonas Ems), Zeus (Jonas Wutke), Hanna (Dalia Mia) und Georg (Jamie Birrell). Auf ihren Fahrten müssen sich die Jugendlichen mit allen vermeintlich wichtigen Dingen des Lebens auseinandersetzen: Social Media, Schminke, Liebe und Sex.
Doch als sie auf dem Land aus dem Bus aussteigen, klopft das erste Problem an die Tür: Wie sieht es aus mit Handyempfang? Kann man hier tatsächlich eine gute Zeit verbringen? Dazu kommen die Pläne, die verschiedene Schüler*innen geschmiedet haben: Die einen suchen die erste Liebe, die anderen versuchen ihre Beziehung zu retten. Drama ist da vorprogrammiert. Gleichzeitig versuchen sie alle Regeln zu brechen: Von Alkohol bis Nacktbaden.
Lehrerin total überfordert
Die Lehrerin Frau Ostermann hat alle Hände voll zu tun, um die Klasse 12b unter Kontrolle zu halten. Denn ihr Kollege lässt sie während der Klassenfahrt aufgrund eines gebrochenen Beines im Stich. Sie muss sich allein um die gesamte Klasse sorgen. Da hilft es natürlich nicht, dass einer der Schüler mehr für sie empfindet und versucht ihr näher zu kommen.
Parodie von Generationen-Klischees
Das alles klingt erstmal sehr klischeebeladen. Doch Krass Klassenfahrt ist ein selbstproduziertes Projekt von Jonas Wutke und Jonas Ems, in dem sie zusammen mit verschiedenen anderen bekannten deutschen YouTube-Stars Fernsehformate und Generationen-Klischees auf den Arm nehmen. Die Selbstironie und Satire macht die Serie sehenswert und lässt auch ältere Zuschauer*innen schmunzeln.
Die Comedy-Serie Krass Klassenfahrt kannst du auf Joyn kostenlos streamen. Da die Folgen kurz und knackig sind, kann man immer wieder mal eine dazwischenschieben und sich ordentlich amüsieren.