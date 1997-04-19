Küstenwache
Folge 1: Der Amokläufer
Kapitän Holger Ehlers und die Mannschaft der Albatros staunen nicht schlecht, als sie ihren neuen Kommissar und Wachoffizier zugeteilt bekommen: Er ist eine ausgesprochen attraktive Sie, heißt Friederike Hansen und gehört zu den ersten Frauen, die den Offiziers-Ausbildungsgang für die Küstenwache abgeschlossen haben. Dass der neue WO ebenso viel Humor hat wie Mut, kann Friederike Hansen gleich bei ihrem ersten Einsatz beweisen. Frau Beckmann hat die Küstenwache alarmiert. Ihr Mann und ihr kleiner Sohn sind in einem Gummiboot hinausgefahren und werden immer weiter abgetrieben. Mittlerweile sind die beiden außer Sicht. In der beginnenden Dämmerung suchen die Männer und Frauen von der Küstenwache vergeblich nach dem winzigen Boot. Man hat die Hoffnung schon fast aufgegeben, als Kapitän Ehlers einen letzten Versuch startet. Doch damit ist der ereignisreiche Einsatz für die Mannschaft der Albatros noch nicht vorbei. Im Gegenteil - die Bewährungsprobe steht noch aus. Das Küstenmotorschiff Neres hat einen Notspruch abgesetzt. Ein Mitglied der Besatzung, den die anderen nur "Russki" nennen, hat den Kapitän ermordet und bedroht nun die übrige Mannschaft. Die Albatros setzt alles daran, das Schiff schnell zu erreichen. Doch dann müssen Freiwillige übersetzen, um den Amokläufer, der mittlerweile zwei weitere Besatzungsmitglieder getötet hat, zu stoppen.
