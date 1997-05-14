Küstenwache
Folge 5: Eriks Geheimnis
Die Spannungen in der Ehe von Holger Ehlers haben so zugenommen, dass Ingrid ihren Mann verlassen will. Sie ahnt nicht, dass sowohl Holger als auch Sohn Erik in großen Schwierigkeiten stecken. Der letzte Einsatz der Albatros verlief dramatisch: Auf dem Frachter Baltic Express war es zu einem Brand gekommen, bei dem Friederike Hansen schwer verletzt wurde. Nach einer gewaltigen Explosion sank der Frachter in Minutenschnelle. Nun wartet auf Ehlers eine Anhörung vor der Seekommission. Der 1. Offizier der Baltic Express, Rönnfeld, erhebt schwere Anschuldigungen gegen Ehlers. Er behauptet, der Kommandant hätte seine Leute nicht rechtzeitig vor dem Ausmaß der Gefahr gewarnt. Unterbaur und Riesen können Ehlers mit ihrer Aussage nicht helfen. Nur Friederike Hansen kennt womöglich die Wahrheit. Aber sie liegt vernehmungsunfähig im Krankenhaus. Ehlers Sohn Erik weiß nicht mehr ein noch aus. Ohne Erlaubnis hat er seinem Freund Lars eine Jacht überlassen. Lars, der mit seiner Freundin Silke eine Spritztour machen wollte, kehrt erst spätabends zurück - allein. Dem besorgten Erik erklärt er, dass Silke nach einem Streit über Bord gesprungen und an Land geschwommen sei. Kurz danach wird Silkes Leiche gefunden. Einem Unfall ist das Mädchen ganz offensichtlich nicht zum Opfer gefallen.
