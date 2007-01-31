Küstenwache
Folge 15: Bittere Erkenntnis
44 Min.Folge vom 31.01.2007Ab 12
Ein verzweifelter Notruf erreicht die Albatros auf hoher See. Erschüttert meldet Luise Frei von der Yacht des Anlageberaters Werner Keizig einen Schusswechsel. Ein vermummter Mann in einem Motorboot hatte sich ihnen unbemerkt genähert und ohne Vorwarnung das Feuer eröffnet. Dabei wurde Keizig tödlich getroffen. Der Todesschütze machte sich schnell und unerkannt wieder davon. Luise konnte lediglich das Wappen am Heck seines Motorbootes erkennen, welches offensicht-lich zum dem Yachtclub gehört, in dem ihr Ehemann Jan als Bootstrainer arbeitet.
Küstenwache
Genre:Krimi-Drama
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises