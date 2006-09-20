Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache
Staffel 10Folge 2vom 20.09.2006
Folge 2: Das Totenschiff

44 Min.Folge vom 20.09.2006Ab 12

Eine havarierte Segelyacht wurde auf hoher See gemeldet, als die "Albatros" die Position anläuft, ist das Boot bereits untergegangen. Bei einem Tauchgang zum Wrack macht die Mannschaft einen grauenhaften Fund: Es befinden sich vier Leichen unter Deck, das Seeventil des Bootes ist geöffnet worden, allem Anschein nach handelt es sich um vorsätzliche Tötung. Mindestens eine Person muss aber die Yacht verlassen haben, denn das verschwundene Beiboot befand sich am Vorabend dem Hafenmeister zufolge noch an seinem Platz. Die Ermittlungen im Fall des geheimnisvollen "Totenschiffs" gestalten sich schwierig, zumal zunächst keinerlei Verbindung zwischen den vier Opfern hergestellt werden kann.

