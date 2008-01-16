Küstenwache
Folge 14: Kaltblütig
44 Min.Folge vom 16.01.2008Ab 12
Ein heftiger Sturm hatte am Tag zuvor die Ostsee aufgewühlt, und in der Fahrrinne treiben zahlreiche sperrige Holz- und Plastiktrümmer. Das Team der "Albatros II" soll das Treibgut aus dem Wasser fischen. Auf dem ersten Blick sieht es nach Routinearbeit aus, doch näheres Hinsehen lässt Schlimmes erahnen. Was aus der Ferne nach unzusammenhängenden Bruchstücken aussah, scheint einer Yacht angehört zu haben, die offensichtlich durch eine Explosion in mehrere Teile zerschmettert wurde. Auf einem zersplitterten Holzpaneel ist noch der Name des Bootes zu erkennen.
Genre:Krimi-Drama
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises