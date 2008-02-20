Das Geheimnis der HansekoggeJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 19: Das Geheimnis der Hansekogge
44 Min.Folge vom 20.02.2008Ab 12
Ein Funkspruch erreicht die Küstenwache. Ein Frachtschiff hat ein führerloses Boot gesichtet, das auf eine viel befahrene Schifffahrtsstraße zutreibt. Es scheint Schlagseite zu haben und ist vom Kentern bedroht. Gerade noch rechtzeitig kann die Crew vor Ort eine Kollision und den drohenden Untergang des Bootes verhindern. Dabei sind alle geschockt, als sie im Cockpit des Kajütbootes einen bewusstlosen, schwer verletzten Mann in einer Blutlache liegen sehen. Es ist Bernd Degen, Kalle Schneidewinds Vetter.
