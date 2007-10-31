Küstenwache
Folge 4: Die letzte Chance
Nach einer ruhigen und ereignislosen Patrouille-Nacht erreicht die Crew der "Albatros II" in der Morgendämmerung ein dringender Notruf. Auf See wurde eine Segelyacht gesichtet, die scheinbar führerlos in der Fahrrinne treibt. Unverzüglich steuern Kapitän Ehlers und sein Team die angegebene Position der Yacht an. In der Kajüte unter Deck herrscht große Unordnung. Dann macht die Küstenwache einen grausamen Fund: die Leiche eines Mannes, der wahrscheinlich erschlagen wurde. Alles deutet auf einen Raubüberfall hin, und schnell wird klar, was die Täter gezielt gesucht und offenbar entwendet haben. An Bord seiner Yacht hatte der ermordete Eigner Lars Brücken offenbar mehrere wertvolle Edelsteine auf-bewahrt.
