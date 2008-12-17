Küstenwache
Folge 12: Geld oder Leben
Ein dringender Notruf erreicht die Albatros II während einer Routinefahrt auf See. Eine Motoryacht sei auf hoher See in Not geraten. Das Boot sei beschädigt und sinke. Doch als das Schiff der Küstenwache die angegebene Position erreicht, trifft es auf eine ruhig und offenbar unbeschädigt dahingleitende Luxusyacht. Plötzlich sind zwei Personen an Bord zu erkennen: Mit panischen Winkbewegungen machen sie auf sich aufmerksam. Als das Kontrollboot anlegt, erkennen Ehlers und Norge, was die Panik bei den beiden Männern auslöste: Auf Deck liegt ein Toter. Der ältere der beiden Männer, Peter Sörensen, berichtet erschüttert, wie zwei maskierte Männer plötzlich an Bord seiner Motoryacht aufgetaucht waren und seine Familie und ihn überwältigten. Er und sein Schwiegersohn Aaron Hertz wurden gefesselt, während seine Tochter Julika von den Gangstern auf das Beiboot gezerrt wurde. Als sein Sohn Matthias versuchte, die Entführung zu verhindern, wurde er eiskalt von einem der beiden Männer niedergeschossen. Sofort ordnet Kapitän Ehlers eine Großfahndung an. Offensichtlich hatten die Entführer ihre Tat zuvor minutiös geplant und waren schon vor dem Ablegen der Sörensen-Yacht an Bord gekommen. Mit dem Notruf konnten sie zwar die Küstenwache von ihrer Flucht ablenken, dennoch sind sie nicht ganz unversehrt davongekommen. Mindestens einer der Kidnapper hat durch die unerwartete Gegenwehr von Matthias eine schwere Verletzung erlitten. Tatsächlich spüren die Ermittler der Küstenwache sehr bald in einem Ostseekrankenhaus Roger West auf. Dort hat sich der skrupellose Entführer wegen einer Schussverletzung an der Schulter selbst eingeliefert. West gibt sich selbstbewusst. Er verlangt ein hohes Lösegeld für die entführte Julika sowie seine eigene Freilassung.
