Küstenwache
Folge 6: Bittere Wahrheit
44 Min.Folge vom 25.11.2009Ab 12
Eine Einbruchserie hält die Ostseeküste in Atem: Fast wöchentlich werden Yachten in ihren Winterlagern aufgebrochen, und dabei kommen wertvolles Zubehör und technisches Gerät abhanden. Die Landespolizei fahndete bisher erfolglos nach den Serientätern und bittet die Küstenwache um Mithilfe. Wenig später bringt die Albatros II auf der Ostsee eine verlassene Motoryacht auf. Ihr Besitzer, Bootshändler Ole Reuter aus Neustadt, wird kurz darauf tot und mit einer schweren Kopfwunde aus dem Wasser gefischt - alles deutet auf ein Verbrechen hin.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises