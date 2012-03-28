Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Tödliches Kommando

Staffel 15Folge 26vom 28.03.2012
Tödliches Kommando

Tödliches KommandoJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 26: Tödliches Kommando

44 Min.Folge vom 28.03.2012Ab 12

Ein Notruf erreicht die "Albatros II". Mehrere Männer sind mit ihrer Segeljacht gesunken und haben sich auf einer Rettungsinsel in Sicherheit gebracht. Die Küstenwache kann sämtliche Schiffbrüchige sicher an Bord bringen. Niemand ist verletzt, trotzdem stehen die Männer noch unter Schock. Doch der Schein trügt. Während sich die Beamten darauf vorbereiten, die gesunkene Jacht zu bergen, stürmen die Männer plötzlich bewaffnet auf die Brücke. Sie reißen das Kommando an sich und bringen die "Albatros II" in ihre Gewalt. Sie nehmen die Besatzung gefangen - bis auf Kai Norge, der sich im Vorratslager aufhält. Der Schiffskoch realisiert jedoch bald, dass seine Crew in Schwierigkeiten steckt. Fieberhaft suchen die Entführer nach ihm, damit sie den Störsender an Bord abschalten können, der die Kommunikation vorübergehend lahmgelegt hat.

